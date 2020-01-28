Из опасных отходов научились производить ценный материал

28.01.2020, 20:52, Новости дня

Стало известно, что российские исследователи разработали уникальную технологию, использование которой позволит производить ценный материал из опасных отходов алюминиевой промышленности.

Авторами новой технологии стали эксперты из ИМЕТ РАН. На протяжении длительного периода времени они все силы посвящали своей работе. Результатом стала уникальная и весьма эффективная технология, позволяющая безопасно утилизировать отходы алюминиевой промышленности. Данный вопрос стоял открытым очень долго, но теперь проблему можно будет решить с пользой для общественности и для промышленности. В рамках эксперимента технология показала свою работоспособность. Ученые смогли специальный сорт чугуна из красного шлама.

Согласно планам исследователей, в ближайшем будущем технология будет активно тестироваться.



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