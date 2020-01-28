Россия предупредила Нидерланды о последствиях отказа депутатов приезжать в Москву

28.01.2020, 20:44, Новости дня

Посольство РФ в Нидерландах заявило, что Москва сожалеет из-за отказа парламентской делегации Нидерландов ехать в российскую столицу, и предупредило Гаагу о негативных последствиях такого шага.

«Никоим образом не ставим под вопрос право нидерландских парламентариев на свое мнение, вместе с тем, выражаем сожаление, что они второй раз подряд с осени 2018 года по собственной инициативе захлопывают окно возможностей для возобновления диалога со своими коллегами в Госдуме по вопросам, представляющим взаимный интерес», – передает «Интерфакс» заявление посольства.

Подчеркивается, что вся ответственность за негативные последствия этого отказа «всецело ложится» на Нилерланды.

Ранее посольство Нидерландов сообщило, что визит делегации парламента страны в Россию отменен. Это решение было принято постоянным подкомитетом по международным делам, которое приняли из-за того, что депутат Шурдсме не получил визу.



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