Авиакатастрофа в Казахстане. Скончался второй пилот разбившегося самолета

В Казахстане скончался второй пилот самолета, разбившегося 27 декабря 2019 года после взлета из аэропорта Алматы. Об этом 28 января проинформировало в Facebook Управление общественного здоровья Алматы.

«Сегодня умер второй пилот рухнувшего самолета Bek Air. …Пострадавший был выписан домой 21 января в стабильном состоянии из Городской клинической больницы №4 на амбулаторное лечение в поликлинику. В поликлинике был под наблюдением врачей кардиолога, хирурга, терапевта, психолога. Сегодня в 18.00 на службу скорой медицинской помощи поступил вызов о резком ухудшении состояния», – сказано в сообщении.

По данным управления, «скорая приехала вовремя».

«Были оказаны все реанимационные мероприятия по восстановлению сердечной деятельности, которые, однако, были безуспешны», – отметили в ведомстве.

Сегодня умер второй пилот рухнувшего самолета Bek AirНапомним, что пострадавший был выписан домой 21 января в… Posted by Управление Общественного Здоровья Г.Алматы on Teisipäev, 28. jaanuar 2020

Утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air. После вылета из аэропорта самолет, который следовал рейсом Алматы – Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

Всего на борту самолета было 98 человек: пять членов экипажа и 93 пассажира. Среди них – два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные – граждане Казахстана.

По данным МВД, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, пострадали 49. На сайте комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана обнародован список погибших, среди них – командир самолета Марат Муратбаев.

По предварительным данным, авиакатастрофа могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов.

Консул Украины в Казахстане Иван Алмаши сообщил изданию «ГОРДОН», что жизням двух украинцев, которые находились на борту самолета, ничего не угрожает.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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