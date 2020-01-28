Уменьшение социальной изоляции поможет сохранить память пожилым людям

Социальная изоляция в пожилом возрасте способствует ухудшению памяти, считают ученые. У мужчин и женщин эта проблема проявляется по-разному. Новое исследование опубликовано в Journals of Gerontology.

Для исследования ученые анализировали данные 6123 женщин и 5110 мужчин в возрасте старше 50 лет с интервалами в 2 года в течение 10 лет. При помощи статистического анализа ученые отследили, как разные факторы влияют на снижение памяти.

Раньше уже было известно, что социальная изоляция связана со снижением памяти. Сейчас ученые, опираясь на новую информацию, заявляют, что социальная изоляция предшествует нарушению памяти, а не наоборот.

Ученые считают, что их результаты — хорошие новости. Улучшение социальных контактов пожилых людей потенциально может замедлить ухудшение памяти. Если бы связь оказалась обратной (ухудшение памяти предшествовало социальной изоляции), то влиять на ситуацию было бы сложнее. Это особенно важно, поскольку медикаментозного лечения этой проблемы сейчас не существует.

У мужчин, степень социальной изоляции которых была высока, снижение памяти отмечалось в 18% случаев по сравнению с 6% среди тех, кто не был изолирован. Авторы отмечают, что количество изолированных мужчин не так велико, как женщин. Мужчины чаще жили с партнером. Вероятно, это связано с тем, что женщины живут дольше.

«Социальные контакты очень важны для пожилых людей. Не только для остановки снижения памяти, но и для общего здоровья. К счастью, наше исследование, по всей видимости, говорит, что с увеличением количества социальны контактов может наблюдаться улучшение», — утверждает доктор Сана Рид (Sanna Read) соавтор исследования.

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