Названа причина смерти 21-летней рэперши Лексии Алиджай

Смерть 21-летней американской рэп-исполнительницы Лексии Алиджай была случайной, показала судмедэкспертиза, информирует E! News.

По данным сотрудников судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин (штат Миннесота, США), Алиджай выпила алкоголь, а затем приняла обезболивающее, передает РИА «Новости».

Рэперша выпустила два альбома «Joseph’s coat» в 2015 году и «Growing pains» в 2017 году. Известность певице принесло исполнение кавер-версий композиций «Girls love Beyonce» Дрейка, «Exchange» Брайсона Тиллера и других хитов.

Напомним, 21-летняя Лексия Алиджай умерла 1 января 2020 года.

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