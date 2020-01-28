Названа причина смерти 21-летней рэперши Лексии Алиджай

Смерть 21-летней американской рэп-исполнительницы Лексии Алиджай была случайной, показала судмедэкспертиза, информирует E! News.
По данным сотрудников судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин (штат Миннесота, США), Алиджай выпила алкоголь, а затем приняла обезболивающее, передает РИА «Новости».
Рэперша выпустила два альбома «Joseph’s coat» в 2015 году и «Growing pains» в 2017 году. Известность певице принесло исполнение кавер-версий композиций «Girls love Beyonce» Дрейка, «Exchange» Брайсона Тиллера и других хитов.
Напомним, 21-летняя Лексия Алиджай умерла 1 января 2020 года.
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