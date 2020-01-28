Евросоюз ввел санкции против семи чиновников в Крыму

Евросоюз во вторник внес в санкционный список семь чиновников в Крыму в связи с их участием в организации местных выборов на полуострове в прошлом году.

Решение было принято после того, как инициативу поддержал Кипр, поскольку для принятия санкций в ЕС необходимо согласие всех членов. По словам дипломатов, Никосия в последние недели тормозила процесс, пытаясь убедить блок ввести отдельные санкции в отношении Турции в связи с бурением шельфа у кипрского побережья.

Европейские санкции в отношении России действуют с тех пор, как Москва аннексировала Крым в 2014 году. Санкции включают черный список компаний и физических лиц, связанных с российской администрацией в Крыму.

В санкционный список был включен, в частности, Юрий Гоцанюк, назначенный премьер-министром пророссийского регионального правительства после выборов 2019 года.

С учетом принятого во вторник решения в черном списке числятся 177 человек, а также 44 юридических лица.

Санкции подразумевают замораживание активов, находящихся в юрисдикции ЕС, а также запрет на въезд в Евросоюз.

Основные экономические санкции ЕС против России, направленные против энергетического, финансового и оружейного секторов, действуют до конца июля, а запрет на ведение бизнеса с Крымом – до конца июня.

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