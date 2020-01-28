Представлен инструмент для изучения бактерий в окружающей среде

Ученые сообщили о готовности специального портативного устройства, которое позволяет анализировать состояние здоровья клеток. Также с его помощью можно будет изучать микробы, и определять устойчивые к антибиотикам бактерии.
Группа экспертов провела исследование, направленное на изучение распространенных зеленых микроводорослей. Их исследование также было сосредоточено на проверке работоспособности недавно разработанного инструмента для изучения бактерий в окружающей среде. Так специалисты выясняли, является ли ячейка напряженной, надежной или подверженной воздействию окружающей среды. В рамках исследования все микробы проходили через один микроканал, который был очень тоненьким.
Предполагается, что данный инструмент станет отличным помощником в ходе определения устойчивости к антибиотикам у разных бактерий.
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