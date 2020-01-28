Ученые рассказали, когда может начать развиваться болезнь Паркинсона

Исследователи обнаружили, что болезнь Паркинсона может развиваться у людей еще до момента их рождения. Тем не менее, первые признаки данного заболевания все равно могут проявляться спустя десятилетия.

Авторами уникального открытия стали сотрудники Института регенеративной медицины. Они в ходе проведенного исследования выяснили, что ранний Паркинсон может быть врожденным заболеванием. Известно, что обычно нейродегенеративное заболевание поражает пожилых людей. Симптомы проявляются не сразу, а годами, именно поэтому постановка диагноза является такой непростой. Согласно статистике, около 10% больных Паркинсоном пребывают в возрасте от 21 до 50 лет. Ученые организовали ряд экспериментов, и предположили, что самые ранние признаки заболевания возникают еще до рождения.

Эксперты надеются, что полученные данные удастся проверить в ходе новых исследований.

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