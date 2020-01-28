Электронные больничные позволят Украине экономить 1-5 млрд грн ежегодно – Минсоцполитики

Электронные больничные, которые планируют внедрить в Украине, позволят экономить от 1 млрд грн до 5 млрд грн ежегодно. Об этом 28 января на брифинге заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, информирует Министерство социальной политики Украины.

По его словам, «введение системы электронных больничных позволит оперативно проверять правомерность их выдачи и минимизировать злоупотребления в этой сфере».

«Коваль проиллюстрировал свой тезис примерами реальных фактов: когда один врач в течение суток открыл до 100 больничных; когда не падал объем производства на одном из заводов при том, что 90% его работников находились на больничном; когда больничный открывал непрофильный врач», – рассказали в министерстве.

Кабинет Министров Украины 28 ноября 2018 года принял решение о создании электронного реестра листков нетрудоспособности. Тогда планировалось, что в 2019 году электронные больничные полностью заменят бумажные.

Электронные больничные обещают ввести с 1 апреля 2020 года. Коваль говорил, что первый этап внедрения такого больничного станет возможным благодаря старту проекта e-Health, главным распорядителем которого является Министерство здравоохранения Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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