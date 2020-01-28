Мнения: О чем забыли сказать на форуме Холокоста в Польше

Что забыли сказать на форуме Холокоста в Польше?
Что забыли сказать на форуме Холокоста в Польше?
Что украинские националисты приняли участие в нападении на Польшу в рядах немецкой армии в 1939 году.
Что в сентябре 1939 немцы освободили руководство ОУН, которое с помощью и на деньги нацистов начало готовиться к вторжению в СССР.
Что были подготовлены идеологическая и практическая база, а также сотни и тысячи членов вспомогательных групп ОУН, которые войдя вместе с немцами в Украину приняли активное участие в погромах и массовых убийствах евреев.
Что в западных областях Украины (где евреи не успели эвакуироваться, и где влияние ОУН было особенно высоко) были уничтожены до 99% евреев.
Что целью ОУН Бандеры и Мельника была Украина – свободная от всех не-украинцев, а именно от евреев, поляков и русских.
Что без массового соучастия и энтузиазма населения, без добровольного сотрудничества, без украинской вспомогательной полиции такой высокий процент уничтожения был бы невозможен.
Что украинские националисты во многих случаях были членами и контролировали подразделения вспомогательной полиции, которая после поражения немцев под Сталинградом перешла в УПА.
Что крупнейшей операцией УПА было массовое убийство десятков тысяч мирных поляков на Западной Украине – невиданное по масштабу (после Холокоста) преступление.
Что две с половиной тысячи праведников мира в Украине – это люди разных национальностей и вероисповеданий, и что это один праведник на 20 тысяч человек.
Что Польша вступила, а Украина отказывается вступить в Международный альянс памяти Холокоста.
Источник: Блог Эдуарда Долинского
Теги:
Польша
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Украина
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Великая Отечественная война
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Холокост
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