Собчак и Богомолова заметили в дорогом ресторане с видом на Кремль

28.01.2020, 20:30, Разное

Ксению Собчак заметили в дорогом ресторане, на площадке которого открывается вид на Кремль. Как пояснила звезда «Дом-2» Евгения Феофилактова, вместе со знаменитой светской львицей был и ее супруг Константин Богомолов.
Оказалось, что волею случая Феофилактова оказалась недалеко от столика экс-кандидата в президенты РФ и режиссера. Об увиденном девушка немедленно написала в соцсети Instagram, также не упустив возможности похвастаться своим ужином. Селебрити заказала в ресторане «Белуга», расположенном в престижном районе в центре Москвы, изысканные блюда и полакомилась черной икрой.

О том, что выбрали Собчак и Богомолов, Феофилактова не сообщает, поскольку на момент, когда она их заметила, им заказ ещё не принесли. Супруги о чем-то разговаривали, причем Богомолов, видимо, рассказывал жене что-то важное, поскольку Собчак внимательно слушала его, подперев при этом подбородок. Пара была одета в деловые костюмы, что говорит о возможном обсуждении бизнеса.

Подписчики же обратили внимание на упорные слухи об якобы «гостевом» статусе их брака. Тем не менее, Собчак и Богомолов недавно вместе отдыхали на курорте в заснеженном Куршавеле, а после него отправились загорать на один из Мальдивских островов. При этом, как сообщают СМИ, один день аренды виллы в тропиках стоит порядка 1,5 миллиона рублей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Разработчики активно ведут исследования по созданию новых аккумуляторов, отвечающих требованиям современных носимых гаджетов. Элементы питания должны быть долговечными, легкими, компактными и устойчивыми к возгоранию. Существующие литий-ионные аккумуляторы не всегда отвечают техническим параметрам необходимым для миниатюрных носимых гаджетов. Ученые из США создали эластичную полимерную аккумуляторную батарею, выдерживающую многочисленные циклические нагрузки на сжатие, растяжение или изгиб. Ранние […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика