Собчак и Богомолова заметили в дорогом ресторане с видом на Кремль

Ксению Собчак заметили в дорогом ресторане, на площадке которого открывается вид на Кремль. Как пояснила звезда «Дом-2» Евгения Феофилактова, вместе со знаменитой светской львицей был и ее супруг Константин Богомолов.
Оказалось, что волею случая Феофилактова оказалась недалеко от столика экс-кандидата в президенты РФ и режиссера. Об увиденном девушка немедленно написала в соцсети Instagram, также не упустив возможности похвастаться своим ужином. Селебрити заказала в ресторане «Белуга», расположенном в престижном районе в центре Москвы, изысканные блюда и полакомилась черной икрой.
О том, что выбрали Собчак и Богомолов, Феофилактова не сообщает, поскольку на момент, когда она их заметила, им заказ ещё не принесли. Супруги о чем-то разговаривали, причем Богомолов, видимо, рассказывал жене что-то важное, поскольку Собчак внимательно слушала его, подперев при этом подбородок. Пара была одета в деловые костюмы, что говорит о возможном обсуждении бизнеса.
Подписчики же обратили внимание на упорные слухи об якобы «гостевом» статусе их брака. Тем не менее, Собчак и Богомолов недавно вместе отдыхали на курорте в заснеженном Куршавеле, а после него отправились загорать на один из Мальдивских островов. При этом, как сообщают СМИ, один день аренды виллы в тропиках стоит порядка 1,5 миллиона рублей.
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