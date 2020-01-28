Для полива разработали биоразлагаемый полимер

Испанские эксперты заявили о готовности специального биоразлагаемого полимера. Сообщается, что разработка идеально подходит для орошения сельхозкультур.

Изначально специалисты из испанской компании-производителя решений для сельского хозяйства ставили перед собой задачу сделать полив менее затратным. В итоге было принято решение создать биоразлагаемый полимер, который перед работой нужно обязательно закопать в землю рядом с корнями растения. Так он будет поглощать и накапливать воду и удобрения, чтобы в нужный момент напитать ими растения. Устройство разлагается в течение 25 дней, при этом оно не является вредным или опасным для окружающей среды.

Сотрудники компании-разработчика поделились, что их работа является очень хорошей, поскольку теперь потребность в воде будет вдвое ниже. Кроме того, использование биоразлагаемого полимера также позволит снизить засорение шлангов.

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