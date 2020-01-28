Родители в Челябинске потребовали запретить концерт Элджея

Роскомнадзор по Челябинской области передал в региональное управление Федеральной антимонопольной службы обращение депутата Ленинского избирательного округа, в котором указана просьба родителей отменить концерт Элджея, сообщила пресс-служба УФАС.

Родители жалуются на информацию, анонсирующую концерт исполнителя, а также считают, что установленная возрастная категория 16+ недопустима. Челябинское УФАС намерено изучить информацию и проверить наличия в ней сведений рекламного характера.

«В случае подтверждения, что такая информация является рекламой, она будет изучена специалистами антимонопольной службы на предмет соответствия требованиям Закона о рекламе», – говорится в сообщении на сайте регионального УФАС.

Однако в ведомстве подчеркнули, что в полномочия антимонопольных органов не входит принятие решений о запрете концертов или правовая оценка развлекательных мероприятий.

Осенью 2018 года в РФ были отменены несколько концертов популярных у молодежи исполнителей: Элджея, Монеточки, Хаски, Jah Khalib, Feduk, ATL, IC3PEAK и некоторых других.

Концерт Элджея, который должен был состояться в феврале прошлого года в Калининграде, был отменен. До этого его выступление было отменено в Якутске.

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