Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Глава российской делегации, зампред Госдумы Петр Толстой по итогам голосования избран вице-спикером ПАСЕ.
За его кандидатуру проголосовали 132 парламентария, против – 117, еще три бюллетеня признаны недействительными, передает РИА «Новости».
Во вторник сообщалось, что украинская делегация помешала Толстому быть автоматически переизбранным на пост зампреда ПАСЕ – ему пришлось проходить через процедуру голосования.
Ранее комитет Парламентской ассамблеи также рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Разработчики активно ведут исследования по созданию новых аккумуляторов, отвечающих требованиям современных носимых гаджетов. Элементы питания должны быть долговечными, легкими, компактными и устойчивыми к возгоранию. Существующие литий-ионные аккумуляторы не всегда отвечают техническим параметрам необходимым для миниатюрных носимых гаджетов. Ученые из США создали эластичную полимерную аккумуляторную батарею, выдерживающую многочисленные циклические нагрузки на сжатие, растяжение или изгиб. Ранние […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Дуров счел сервис iCloud от Apple инструментом для слежки / 22 января
- Apple по требованию Госдумы признала Крым российским / 27 ноября
- В Иркутской области вскрылась афера с надбавками бюджетникам от губернатора / 11 декабря
- Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о поправке к Конституции / 21 января
- В 2019 году в Украине более 115 тыс. водителей привлекли к ответственности за вождение в нетрезвом виде / 4 января
- Индия войдет в проект «Роснефти» на Таймыре / 15 января
- «Укрзалізниця» подписала меморандум о сотрудничестве с китайской компанией CRCC / 21 января
- Зеленский заявил, что не хочет «сериала» из расследования убийства Шеремета / 12 декабря