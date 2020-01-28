Екатерина Гусева поблагодарила Филиппа Киркорова за совместный отдых в Майями

Екатерина Гусева обнародовала яркие фотографии, сделанные в Майями. Звездный диджей поблагодарила Филиппа Киркорова за совместный отдых, а его семью за гостеприимство.

Кроме того, знаменитость благодарна поп-королю эстрады за «прогулки, шопинг, встречи». Гусева счастлива была провести время с детьми Киркорова – дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином. К посту диджей добавила подборку ярких фото, где они с артистом в красочных нарядах позируют, сидя на розовом кабриолете. Гусева трогательно прижимается к певцу, что, судя по его искренней улыбке, ему очень нравится.

«Какие красивые и счастливые!» — восхитились фолловеры. Екатерине Гусевой, сообщившей о предстоящих выступлениях, пожелали удачи.

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