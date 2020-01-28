Эпидемиологи нашли в Калужской области захоронение животных с сибирской язвой

28.01.2020, 20:21, Разное

Эпидемиологи нашли в Калужской области захоронение животных в ненадлежащем состоянии. Проведенные исследования обнаружили присутствие возбудителей сибирской язвы.
Известно, что споры бактерий сибирской язвы могут сохраняться годами. Угрозу представляет даже пастбище, заражённое испражнениями и мочой больных животных, а тем более скотомогильники с трупами погибших в результате острого инфекционного заболевания. Захоронение, обнаруженное в Дзержинском районе, как показала проверка прокуратуры, не было обустроено согласно правилам предупреждения эпидемиологической опасности. Территория не является государственной собственностью, а в бесхозном скотомогильнике отсутствуют ограждения и предупреждающие таблички. Местность заросла травой и кустарниками и представляет угрозу не только для животных, но и для случайно оказавшихся здесь людей.

После обращения в судебные органы принято решение поставить скотомогильник на кадастровый учет. Кроме того, в указанные сроки привести его в соответствие с санитарно-эпидемиологическими и ветеринарными требованиями, а в дальнейшем обеспечить его надлежащее содержание.



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