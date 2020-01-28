«Верховный правитель». Должность президента России предложили переименовать

Рабочая группа по подготовке поправок в конституцию России предложила ввести в основной закон страны более 100 новых пунктов, среди которых утверждение православия в качестве основной религии страны и закрепление в основном законе статуса державы-победительницы во Второй мировой войне. Об этом 28 января написало издание «Коммерсантъ».

Одна из идей, обсуждавшихся членами группы – переименовать должность главы государства, вместо «президент назвать ее «Верховный правитель». Об этом «Российской газете» рассказал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

15 января Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию РФ.

20 января российский президент внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

Второе чтение президентского законопроекта в Государственной думе намечено на 11 февраля. Часть поправок, предложенных рабочей группой, может рассмотреть профильный комитет парламента, в таком случае они получат шанс быть учтенными, отмечает «Коммерсантъ».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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