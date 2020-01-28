В России разработали систему слежения за Арктикой

Российские ученые разработали систему предупреждения аварий в Арктике. Она сможет выявлять природные и техногенные угрозы процессу добычи нефти в регионе, а также другие важные происшествия, сообщают «Невские новости».

Исследователи отмечают, что эта система способна проводить наблюдение арктических вод, улавливая распространяющиеся в воде звуковые волны. Она станет первым аналогом соответствующих французских и американских разработок, сообщает ТАСС. В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что проект комплекса создали в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Разработчики активно ведут исследования по созданию новых аккумуляторов, отвечающих требованиям современных носимых гаджетов. Элементы питания должны быть долговечными, легкими, компактными и устойчивыми к возгоранию. Существующие литий-ионные аккумуляторы не всегда отвечают техническим параметрам необходимым для миниатюрных носимых гаджетов. Ученые из США создали эластичную полимерную аккумуляторную батарею, выдерживающую многочисленные циклические нагрузки на сжатие, растяжение или изгиб. Ранние […]