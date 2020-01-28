Мнение: Началась страшная месть

8 января иранские военные атаковали несколько американских авиабаз, но в условиях военного положения американцы предприняли попытку замять правду и скрыть количество возможных жертв, пострадавших от нападения.Тогда в Пентагоне рассказали, что под обстрел попали два объекта – аэропорт Эрбиля и авиабаза Айн аль-Асад. Не сказать — не могли, но решили не акцентировать внимание на потерях.



Ракетные удары были нанесены Ираном не просто так: операция носила имя «Мученик Сулеймани» и стала ответной реакцией на убийство командира элитного подразделения.Сразу после этого Трамп написал в Твиттере, что все в порядке, что сейчас проводится подсчет потерь, но пострадавших как будто бы и нет. Так, по касательной прошло. Не удар, а полная ерунда:

«Ни один американец не пострадал, все наши военнослужащие в безопасности. Из-за системы раннего предупреждения никто не пострадал, ни американцы, ни иракцы».

Больше никакой информации американские военные не предоставляли ровно до тех пор, пока в Европе не заговорили о том, что с солдатами Германии и Дании, попавшими под разнос, на данный момент работают психологи.

Вот, что рассказал один из военных, который находился в бункере 8 января и прочувствовал весь этот ад на себе:

«Первый удар стал неожиданностью. Ударили девять ракет мощностью по тонне каждая. Это было неописуемо. Я никогда не испытывал ничего подобного, и я надеюсь, что никогда не испытаю это снова. Это была жестокая атака».



И об этой атаке Иран предупреждал Штаты, однако правительство страны проигнорировало угрозы, после чего решило вообще избегать ответов на вопросы.Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси назвал убийство Сулеймани большой ошибкой и серьезным нарушением закона, за который Америка должна понести наказание.Правда, вместо этого военные США решили пойти другим путем. Жертвам авиаудара они начинают приписывать другие способы гибели. Так, например, 24 января в Пентагоне сообщили, что молоденький солдат погиб при странном ДТП, не приводя никаких доказательств. Погиб и все, и отвалите от нас.

После того, как вопросов стало слишком много, молчание стало играть с американским правительством злую шутку. Чтобы не превратить ситуацию в театр абсурда, ими было принято решение частично сознаться в том, что погибшие все-таки есть: 17 января они сообщили, что их 11, а сегодня, что в госпиталях находится почти 40 военных.Так сколько же их на самом деле????

У Ирана, к счастью, есть своя статистика, которая, по мнению специалистов, близка к правде: примерно 80 военнослужащих американских войск были убиты и около 200 ранены. Они были немедленно вывезены с авиабазы вертолетами.

Выходит, что своих военных они тайно переправили на вертолетах буквально за одну ночь, после чего начали врать.Более того, американские власти сообщают всему миру, что за 5.5 лет на войне они потеряли всего 89 человек, тогда как суровая реальность говорит об обратном.Остается только ответить на главный вопрос, который вы наверняка себе сейчас задаете: а зачем вообще скрывать правду?К сожалению, ответ будет очевидным.

На данный момент США хочет «удержать лицо» перед миром и Ираном, чтобы щеголять мощью и пугать всех суперсилой, но жизнь, увы, не похожа на комикс.Если обман раскроется, США рискуют утратить репутацию военной сверхдержавы и вынуждены будут согласиться с тем, что неспособны гарантировать безопасность своих солдат.



Помимо этой отвратительной глупости, есть и еще одна причина:по американцам впервые за пять лет нанесли удар сокрушительной силы. Это провал, который хочется подать нежнее. В противном случае доверие к военной мощи пропадет. Допустить такого никак нельзя.

Есть вероятность, что на протяжении будущих двух месяцев в СМИ будут появляться новости о странных смертях американских солдат. Вполне возможно, что они будут, якобы, падать с крыш, давиться рыбными костями, спотыкаться о провода и биться головой о песчаные дюны.

Источник: Теория элит

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