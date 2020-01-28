Учёные: Переживания во время просмотра футбольного матча способствуют похудению

28.01.2020, 20:04, Разное

Учёные провели исследование, в ходе которого установили, что переживания во время просмотра футбольного матча способствуют похудению. Это происходит из-за активизации работы организма и головного мозга.
Во время трёхчасового просмотра футбольного матча в домашних условиях, человек способен потерять около 200 калорий. Если же фанат делает это на стадионе, то за час у него расходуется примерно 100 калорий. Эта цифра может вырасти в 2-2,5 раза при регулярных прыжках с места, сопровождающихся криками.

Австралийские учёные пришли к выводу о том, что просмотр футбола оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, сравнив его с работой в спортивном зале. Был проведён эксперимент, в ходе которого участники просматривали запись соревнований по бегу в течении 22 минут. У большинства добровольцев учащалось сердцебиение, ускорялось дыхание и повышалось потоотделение. Эксперты также зафиксировали увеличение активности симпатической нервной системы, что способствовало улучшению кровообращения.

Психологи из университета Бригама Янга обнаружили ещё один положительный эффект просмотра матчей в компании. Оказывается, общие переживания за команду влияют на продолжительность жизни. Кроме того, спорт развивает способность планировать. Эксперты считают, что большое количество футбольных фанатов достаточно дальновидны и могут принять решение быстрее, чем лица, которые совершенно не интересуются спортом.



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