Учёные: Переживания во время просмотра футбольного матча способствуют похудению

Учёные провели исследование, в ходе которого установили, что переживания во время просмотра футбольного матча способствуют похудению. Это происходит из-за активизации работы организма и головного мозга.

Во время трёхчасового просмотра футбольного матча в домашних условиях, человек способен потерять около 200 калорий. Если же фанат делает это на стадионе, то за час у него расходуется примерно 100 калорий. Эта цифра может вырасти в 2-2,5 раза при регулярных прыжках с места, сопровождающихся криками.

Австралийские учёные пришли к выводу о том, что просмотр футбола оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, сравнив его с работой в спортивном зале. Был проведён эксперимент, в ходе которого участники просматривали запись соревнований по бегу в течении 22 минут. У большинства добровольцев учащалось сердцебиение, ускорялось дыхание и повышалось потоотделение. Эксперты также зафиксировали увеличение активности симпатической нервной системы, что способствовало улучшению кровообращения.

Психологи из университета Бригама Янга обнаружили ещё один положительный эффект просмотра матчей в компании. Оказывается, общие переживания за команду влияют на продолжительность жизни. Кроме того, спорт развивает способность планировать. Эксперты считают, что большое количество футбольных фанатов достаточно дальновидны и могут принять решение быстрее, чем лица, которые совершенно не интересуются спортом.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Полицейские в Екатеринбурге завели на активиста Михаила Никитина административное дело по части 3 статьи 20.1 КоАП («Неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в России»), рассказал сам екатеринбуржец «Медиазоне». Комментарий был оставлен Никитиным в фейсбуке в мае 2019 года, в нем, как сказано в протоколе, автор «выразил неуважение» к президенту России – несмотря на то, что Никитин ни разу не […]