Наука: Энергетики и алкоголь: кажущееся «добавочное» опьянение

Верите ли вы в то, что вам говорят? А если скажут убедительно? Исследование, проведённое в Саудеровской школе бизнеса UBC, утверждает, что если просто сообщить молодым людям, что в их алкогольные коктейли добавляется энергетик, то это позволяет им чувствовать себя более пьяными, дерзкими и сексуально уверенными в себе.

Работа, опубликованная в 2017 году в Journal of Consumer Psychology, — первая в своём роде. Она позволяет изучить влияние маркетинга на потребительские убеждения, связанные с употреблением алкоголя в сочетании с энергетическими напитками.

«Red Bull уже давно использует лозунг «Ред Булл окрыляет!», но наше исследование показывает, что реклама такого рода действительно может заставить людей думать, что он обладает опьяняющим эффектом, когда это на самом деле не так. Если же с энергетическим напитком смешивается алкоголь, и люди это знают, то они чувствуют себя более пьяными просто потому, что маркетологи лозунгами говорят: они должны чувствовать себя именно так», — замечает Янн Корниль (Yann Cornil), ведущий автор исследования, доцент Школы бизнеса UBC.

Более ранние исследования уже показывали, что смешивание энергетических напитков и алкоголя опасно для здоровья и, прежде всего, для состояния сердечно-сосудистой системы. Но вот недавние психологические эксперименты, в которых людям не сказали, что они пили, явно демонстрировали, что добавление энергетика к алкогольному коктейлю не имело никакого эффекта на фактическое или предполагаемое опьянение. Соответственно, оно в том числе не усиливало его влияние на поведение.

Несмотря на это, в группе тех, кто сознательно смешивал энергетические напитки с алкоголем, риск совершения насилия сексуального характера или участия в стачках, авариях и хулиганских действиях возрастал в два раза по сравнению с людьми, которые употребляли просто алкоголь.

Чтобы проверить свою теорию о том, что маркетинговая кампания энергетических напитков опосредует настолько выраженный эффект плацебо, исследователи набрали 154 молодых мужчины, каждому из которых давали коктейль, содержащий водку, Ред Булл и фруктовый сок. Его название либо подчеркивало присутствие энергетика («Водка-Ред Булл»), либо нет («Экзотический коктейль»). Затем участников просили выполнить ряд заданий на компьютере для оценки того, как они воспринимают своё опьянение и уровень свободы в поведении.

Исследователи обнаружили, что в первом случае добровольцам казалось, что они испытывают более выраженное алкогольное воздействие, также у них возрастала склонность к риску и уверенность в своей сексуальности, особенно среди тех, кто уже имел твёрдое убеждение, что смешивание энергетических напитков с алкоголем будет иметь такой эффект.

«Учитывая наши результаты психологических последствий маркетинга энергетических напитков, использующиеся в настоящий момент кампании должны быть запрещены, в них не должно говориться об опьяняющем или каком-либо другом похожем эффекте. Нужно регулировать не только физиологическое, но и психологическое воздействие некоторых продуктов», — отмечает соавтор исследования Пьер Шандон (Pierre Chandon), профессор маркетинга бизнес-школы INSEAD.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Украины Владимир Зеленский поручил передать более 23 тонн нерастаможенных игрушек детским домам и детям украинских военных. Об этом он 28 января сообщил в Facebook. Президент пояснил, что в конце 2019 года в Черноморский рыбный порт поступил контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития, а предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него […]