Экономика: Русская водка возвращается к своему истинному хозяину

Проданные за копейки много лет назад советские водочные бренды «Столичная» и «Московская» снова принадлежат России. Пока только на территории трех европейских стран — но лиха беда начало. Кто и когда украл в нашей страны легендарные советские марки, почему это судебное решение настолько важно — и какие деньги стоят на кону?

Верховный суд Нидерландов окончательно признал ФКП «Союзплодоимпорт» единственным законным правообладателем легендарных товарных брендов Stolichnaya и Moskovskaya на территории Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит. Компания ФКП «Союзплодоимпорт» от имени РФ распоряжается товарными знаками на известные по всему миру водочные бренды. Она уже давно пытается вернуть их в Россию, и только сейчас, по сути, удалось продвинуться вперед.

Это знаковое решение, которое может стать прецедентом для тех судебных процессов, которые сейчас ведутся как в других странах ЕС, так и по всему миру, по возврату прав на эти столичные бренды, считает генеральный директор ФКП «Союзплодоимпорт» Алексей Маклаков. «Мне кажется, это своего рода наша международная победа в области интеллектуальной собственности», – согласен юрист по защите интеллектуальной собственности Сергей Гаврюшкин. Таким образом, РФ имеет все шансы вернуть себе право продавать водку под этими известными советскими брендами по всей Европе.

Сейчас за рубежом водку под этими брендами продает Юрий Шефлер, который, воспользовавшийся долгой неразберихой после развала Cоветского Cоюза, в 1997 выкупил советский бренд «Столичная» вместе с еще 42 другими советскими водочными марками («Московская». «Пшеничная», «Русская» и другие). Он купил их у компании «Союзплодоимпорт» всего за 300 тыс. долларов. К тому моменту Шефлер скупил 80% акций этой компании. Потом подсчитывали, что бренды на тот момент стоили не менее 400 млн долларов, то есть Шефлер получил легендарные торговые марки просто даром.

Только после этого российские власти обратили внимание на то, как была проведена приватизация советских брендов в руки акционерного общества «Союзплодоимпорт» еще до того, как их выкупил Шефлер. В 2000-2001 годах Счетная палата признала, что приватизация проведена с ошибками, поэтому продажа водочных брендов Шефлеру была признана незаконной. Хотя Шефлер и уверял, что ничего не знал об этих ошибках. В 2002 году произошла, по сути, деприватизация – водочные марки передали официально в ведение специально созданного федерального казенного предприятия (ФКП) «Союзплодоимпорт».

Однако отдавать водочные бренды РФ Шефлер не спешил: он просто уехал из РФ и стал развивать бизнес за границей. Он создал собственную компанию со схожим названием «Союзплодимпорт» (только без одной буквы «о» в названии). На нее и были оформлены водочные марки. Эта компания превратилась на иностранный манер в SPI Group, куда входит европейское подразделение Spirits International, выступающей ответчиком в текущем судебном деле.

Пока все эти годы шли судебные заседания за утерянные водочные бренды, Шефлер превратился в водочного короля. Все эти годы его бизнес за границей развивается, с каждым годом увеличивая обороты, и львиную долю продаж приносит, конечно, водка «Столичная». Так, по данным журнала «Форбс», еще в 2011 году состояние Шефлера оценивалось в 0,5 млрд долларов, и он занимал 200 место в рейтинге богатейших россиян. Спустя восемь лет Шефлер уже миллиардер с доходами в 1,6 млрд долларов и в числе 60 самых богатейших россиян. Хотя в РФ он уже давно не живет, имея недвижимость в разных странах.

«Одним из главных доводов текущего спора стал довод о неправомерности приватизации. Уже в 1992 году параллельно существовало две организации, и очевидно, вопрос о добросовестности в момент приобретения брендов от одной из них стоял остро. Приобретатель также был аффилирован с компанией-продавцом брендов, на что суд обратил пристальное внимание», – говорит глава корпоративно-правового блока «Европейской юридической службы» Владимир Анников.

«Приватизации не было вообще. Господин Шефлер знал или должен был знать об этом, так как из документов это было очевидно. Он получил товарные знаки незаконно, на что и указали голландские суды, которые изучили данный вопрос досконально (судебный процесс длился 17 лет)», – отмечает представитель выигравшей компании. Голландские суды указали на то, что выплаченная сумма за товарные знаки была смехотворна мала. И это также свидетельствует о незаконности получения прав на товарные знаки.

В ФКП вообще сомневается, что какие-либо суммы были выплачены в реальности, они могли быть выплачены только на бумаге: «никаких подтверждений противная сторона так и не представила, несмотря на наши многочисленные требования», — рассказывает представитель ФКП «Союзплодоимпорт».

В свою очередь, SPI апеллировала к неправомерному проведению со стороны российского государства обысков (выемок) в офисах компании с 1999 по 2008 годы, в ходе которых, как указывали представители Spirits, были изъяты основные доказательства законности приватизации, добавляет Владимир Анников.

Однако эти доводы Шефлеру не помогли. Его компания лишается права не только продавать водку под советскими брендами (пока только в трех европейских странах). Бизнесмен также должен будет отдать РФ всю прибыль, полученную от продажи водки «Столичная» и «Московская» в странах Бенилюкса за более чем двадцать лет. По оценке привлеченных нами экспертов, чистая прибыль ответчика должна была составить не менее 6 млн евро, отмечает представитель ФКП «Союзплодоимпорта». По его данным, в 2018 году ФКП удалось добиться введения обеспечительной меры по данному вопросу – по решению голландского суда компания Spirits International должна была предоставить ФКП банковскую гарантию респектабельного голландского банка на сумму 6 млн евро.

Однако миллиардер готовности платить по счетам не проявлял ни тогда, ни сейчас.

«Банковская гарантия компанией Spirits International до сих пор не предоставлена. Не были выплачены и иные суммы, присужденные судами Нидерландов и Австрии. Более того, по имеющейся информации из опубликованных финансовых отчетов компании Spirits International следует, что все активы компании, а это более 2 млрд долларов, были выведены на имя ее аффиллированных лиц, по нашему мнению, с единственной целью — не платить ФКП», – отмечает представитель ФКП «Союзплодоимпорта». Это значит, что Шефлер может избежать реальной уплаты долга за незаконное использование бренда «Столичная».

«Вполне возможно, что Spirits будет объявлена несостоятельной, что несомненно отразится на группе в целом, однако бизнес может быть сохранен. Однако неизвестно, как поступит РФ при сценарии банкротства европейского Spirits — будет ли РФ требовать возмещения убытков непосредственно с владельца группы или нет. В любом случае это еще один затяжной спор», — говорит глава корпоративно-правового блока «Европейской юридической службы».

«Столичная» – это мировой бренд. Это марка классической водки, раскрученной по всем миру. Ее знают и в Новой Зеландии, и в Китае, и в Индии, и в США. Советский Союз в свое время потратил огромные деньги на продвижение этого бренда. России, конечно, не стоило продавать Шефлеру этот бренд, но кто тогда думал о России? Никто. Поэтому Шефлер и забрал себе водочные марки, и теперь приходится «воевать» в каждой стране. То, что сейчас выиграли суд – это очень хороший знак, и надо продолжать борьбу. Надо забрать у него то, что принадлежит всей стране», — говорит главный редактор «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов.

«Водка «Столичная» для РФ – это то же самое, что текила для Мексики. Текила – это название маленького городка в Мексике, но этот бренд приносит в мексиканский бюджет почти столько же денег, сколько и нефть. «Столичная» тоже обязана приносить огромные деньги России», – считает он. По его мнению,

речь может идти о сотнях миллионов долларов, вырученные от продажи этой водки за рубежом.

Однако если шансы победить во всей Европе выросли благодаря решению голландского суда, то вот в США эта история может закончится более печально. Шефлер активно продает «Столичную» во многих странах. Самый в этом плане емкий и прибыльный рынок – американский. «В США, чей рынок является одним из крупнейших для SPI, правила и процедуры значительно отличаются от европейского законодательства. «Союзплодоимпорт» одержал значительную победу, но до окончания и выигрыша юридической войны еще далеко», — говорит Анников.

В РФ надеются на положительный исход не только в Европе, но и в США. «Американский суд еще не приступил к рассмотрению спора по существу. Наш оппонент использует процессуальные уловки, чтобы затянуть судебный процесс. Однако мы уверены, что когда дело дойдет до рассмотрения по существу, американский суд согласится с выводами голландских судов», — говорит представитель ФКП «Союзплодоимпорт».

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