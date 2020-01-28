Мутко стал главой госкомпании «Дом.РФ» — «Ведомости»

Бывшего вице-премьера правительства России Виталия Мутко назначили генеральным директором госкомпании «Дом.РФ». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Информацию также подтверждают источники «Коммерсанта».
По данным изданий, предыдущий директор госкорпорации Александр Плутник покинет компанию и может перейти на работу в ВЭБ.
15 января премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что считает правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции подать в отставку правительству в действующем составе.
Мутко был вице-премьером правительства России с 2018 года. Ранее он работал министром спорта.
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