У Сергея Кириенко обнаружился участок и дом на Рублевке за 1 млрд рублей

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко владеет недвижимостью на Рублевке на общую сумму около 1 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованном сегодня расследовании издания «Проект», и это подтверждает выводы The Insider.

Площадь принадлежащего Кириенко участка составляет более 7 тысяч квадратных метров. Среди расположенных там объектов недвижимости — дом площадью 700 квадратных метров, спортивный комплекс и дом охраны. Точная стоимость участка неизвестна, однако, учитывая, что цена аналогичных участков на Рублевке колеблется от 900 млн до 1,7 млрд рублей, «Проект» предполагает, что все имущество Кириенко можно оценить в 1 млрд рублей.

The Insider, также обнаруживший дом Кириенко и готовивший публикацию о нем, изучил рыночную стоимость соседних объектов и пришел к тем же выводам.

Дом указан в декларации, однако источники обогащения Кириенко неясны — последняя декларация до покупки земли датируется 1998 годом, и в ней тогда еще кандидат в депутаты Госдумы Кириенко указывал скромный годовой доход в 230 тысяч рублей.

Сосед Кириенко — бывший генпрокурор Владимир Устинов, ныне полпред президента в Южном федеральном округе. Площадь его участка — 6,2 тыс. кв. метров и дом в тысячу кв. метров (рыночная стоимость — около 0,6 млрд). Устинов всю жизнь проработал на госслужбе, однако это далеко не единственная его недвижимость.

Дом Кириенко слева, дом Устинова — справа Фото The Insider

Также недвижимость в «Ландшафте» имеют супруга бывшего главы ФСО Евгения Мурова, муниципальный депутат Филевского округа Москвы и сестра Олега Дерипаски Виктория Бражник, и другие чиновники.

Ранее The Insider исследовал недвижимость, принадлежащую министру иностранных дел Сергею Лаврову, и обнаружил, что ее суммарная стоимость составляет около 600 млн рублей. Один из его особняков находится в «Ландшафте».

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