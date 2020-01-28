В моей стране 150 тыс. заболевших корью. А люди продолжают обсуждать целесообразность вакцинации от коронавируса

Ситуация с китайским коронавирусом меняется буквально каждый час. Эта информация – по состоянию на 27 января 2020 года. Заболевших было около 3,5 тыс, 81 погибший и примерно 33 тыс. человек, которые были в контакте с заболевшими. За пределами Китая только в США заболело пять человек. Самый младший из заболевших – девятимесячный ребенок в Пекине. Всемирная организация здравоохранения всерьез задумывалась, не ввести ли чрезвычайное положение во всем мире. Но большинство экспертов считают, что пока это внутрикитайское чрезвычайное положение.

В соцсетях распространяют информацию об опустевших китайских улицах. Но в разгар Китайского нового года там всегда пусто. Учреждения не работают, а сейчас – добавился карантин. То есть идет нагнетание обстановки.

Рассказы о том, что все бананы заражены и их нельзя есть, – это бред. Видимо, яблочная мафия воюет с банановой. На самом деле, бананы кушать можно. Еще одна тема – это посылки из Китая. Их однозначно можно получать. Инкубационный период может колебаться от одних до 14-ти суток. А средний инкубационный период – 10 дней. Иными словами, симптомы у зараженного человека могут не проявляться все это время. Поэтому массовые измерения температуры – это лишь показушная суета, которая мало сможет повлиять на распространение вируса.

Так вот, даже попав в идеальные условия, вирус может жить максимум 14 дней. И на пятый–седьмой день после этого организм, как правило, с ним справляется. Либо возникают смертельные осложнения. Поэтому суммарно в организме вирус может оставаться около 20 дней. Так вот в посылке из Китая нет таких комфортных для вируса условий. Поверьте мне, более двух–трех дней он там не протянет. Поэтому за время, пока посылка доедет до Украины… короче, пользуйтесь на здоровье.

Есть такое понятие: базовое репродуктивное число. Иными словами, сколько людей вокруг себя потенциально может заразить заболевший. Чтобы вы понимали, при обычном гриппе – 1,2. При знаменитой «испанке» – 2,8. У кори этот показатель 12–18. А у коронавируса – 1,4–2,5. То есть этот вирус в девять раз менее заразен, чем корь. Поэтому меня страшно удивляет паника в «наших» соцсетях. В моей стране 150 тыс. заболевших корью. А люди продолжают обсуждать целесообразность вакцинации от коронавируса. Хотя уханским вирусом у нас не заболел никто.

Поставить диагноз можно только при помощи тест-системы. Все остальное – гадание на кофейной гуще. Поэтому, прежде всего, нужно интересоваться, когда эти системы появятся у нас.

Классические симптомы, как сопли ручьем, не характерны для уханского вируса. Для него больше характерны лихорадка, кашель, общая слабость, а также зачастую понос и конъюнктивит. Тем не менее, все эти симптомы могут быть и при большом количестве других болезней.

Когда умирают люди, у нас все сразу начинают любить вакцинацию. И спрашивают, где вакцина, когда она будет, кто нас спасет? Ребята, у нас на прошлой неделе два человека умерли от столбняка. То есть в Украине вероятность смерти от столбняка выше, чем от коронавируса. Вас это не волнует? Причем вакцина от столбняка есть! Але! Каждый взрослый должен прививаться раз в 10 лет. Не хотите об этом подумать? Это то, что актуально сейчас.

Вакцина от коронавируса может появиться через шесть–восемь месяцев. Еще столько же надо будет на испытания. Поэтому не раньше, чем через полтора–два года никто вакцину не увидит. Но за это время эпидемия должна утратить свою актуальность.

Никаких противовирусных средств от этой болезни не существует. Хотя куча народу сейчас точно начнет продавать всякие «фуфломицины» и «фуфломироны». Ничего из этого вам не поможет! Главное – избегать контакта с больными и действовать как при любой вирусной инфекции. Сидите дома, поменьше шляйтесь по общественным местам, пейте больше жидкости, следите за влажностью в помещении, регулярно его проветривайте.

У нас есть все шансы благополучно миновать этот кризис. Вы, как обыватели, не можете сделать ничего, кроме как не переться с соплями в разные учреждения. Мойте руки и не обнимайтесь с кем попало.

Китайские медики одеты в специальные костюмы. А есть ли такие костюмы в наших больницах? Есть ли у наших врачей нормальные маски? Беда в следующем: чтобы получить костюм для защиты от коронавируса, его нужно заказать на Aliexpress в Китае.

Не нагнетайте! Делайте заказы на Aliexpress, жрите бананы, целуйтесь – но только, когда нет соплей.

ВИДЕОВидео: Доктор Комаровский / YouTube

Источник: Доктор Комаровский / YouTube

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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