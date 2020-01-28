«Не интересуют поездки в ЕС». Представители «властей» Крыма прокомментировали включение в санкционные списки

«Глава Совмина» оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк заявил 28 января в Facebook, что «с иронией» воспринял включение его фамилии в санкционные списки Европейского союза.

«Искренне рад оказаться в компании достойных людей, которые в силу своих возможностей способствуют развитию полуострова, отстаивают интересы жителей Крыма и Севастополя, наши законные права и свободы. …После воссоединения Крыма с Россией прошло уже почти шесть лет. Говорить о санкциях, мягко говоря, смешно и в то же время печально. Но громоздкая машина евробюрократии запущена, ей непросто сойти с заданного пути», – написал он.

«Глава Совмина» считает, что «европейский истеблишмент пытается получить политические дивиденды», и обвинил ЕС в «русофобии».

«Результат не заставит себя ждать. Поэтому Европа может оказаться в западне, которую так искусно готовила для нашей страны. Кроме того, меня не интересуют поездки в страны ЕС. Я и моя семья никогда не связывали свою жизнь и судьбу ни с какой другой страной, кроме нашей исторической родины – России и любимого Крыма», – заявил Гоцанюк.

С иронией воспринял новость о включении меня в индивидуальный санкционный список ЕС за причастность к выборам в Крыму в… Posted by Юрий Гоцанюк on Teisipäev, 28. jaanuar 2020

Еще один представитель «властей» Крыма, чья фамилия оказалась в санкционном списке, «врио губернатора Севастополя» Михаил Развожаев объяснил журналистам, что зарубежных активов у него «никогда не было», поэтому замораживание активов его «не волнует», отмечают «РИА Новости».

По словах Развожаева, он «в большинстве случаев» предпочитал отдыхать в РФ.

28 января Европейский союз внес в санкционный список фамилии семи человек, причастных к незаконным выборам в сентябре 2019 года в аннексированном Крыму. В их числе были Гоцанюк и Развожаев.

Россия аннексировала Крым после незаконного «референдума» 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

8 сентября 2019 года в Крыму «выбирали» членов «парламента» и органы местной «власти»

МИД Украины выразил протест против «выборов» на полуострове. В ведомстве подчеркнули, что они являются грубым нарушением Конституции Украины и основополагающих норм и принципов международного права.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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