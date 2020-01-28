ПАСЕ возобновила процедуру мониторинга Польши за нарушение условий членства в Совете Европы

Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании 28 января приняла резолюцию о возобновлении мониторинга Польши как страны, системно нарушающей условия членства в СЕ. Результаты голосования опубликованы на сайте ПАСЕ.

Согласно этим данным, за резолюцию проголосовали 140 депутатов, против – 37. При этом семь членов польской делегации голосовали за, шестеро были против.

Из делегации Украины в голосовании приняли участие только три делегата – нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко был против принятия резолюции, нардеп от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юлия Левочкина и депутат от «Батьківщини» Сергей Соболев проголосовали за.

Резолюция посвящена судебной реформе в Польше. В документе сказано, что эта реформа «противоречит европейским нормам и стандартам».

Комитет ПАСЕ по мониторингу призвал Варшаву пересмотреть пакет реформ, так как эта инициатива «наносит серьезный ущерб независимости судебной системы и верховенству права в стране.

В ПАСЕ заявили, что польские власти злоупотребляют дисциплинарными процедурами в отношении судей и прокуроров.

«Комитет считает неприемлемым, если такие реформы будут сводиться к передаче судебной системы под контроль исполнительной или законодательной власти или, что еще хуже, под политический контроль правящего большинства», – подчеркивается в документе.

Как сообщает канал tvn24, пакет реформ инициировала правящая партия «Право и справедливость» (PiS), членом которой ранее был президент Польши Анджей Дуда. Члены польской делегации от PiS голосовали против принятия резолюции.

Польша стала первой страной – членом ЕС, которая находится под мониторингом ПАСЕ. Кроме нее, сейчас под мониторингом находятся 10 государств: Азербайджан, Албания, Босния и Герцеговина, Армения, Грузия, Молдова, Российская Федерация, Сербия, Турция и Украина, пишет «Европейская правда».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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