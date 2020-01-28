Трамп представляет план по урегулированию ближневосточного конфликта

Президент США Дональд Трамп во вторник представляет ближневосточный мирный план, разработанный его администрацией с целью урегулировать конфликт между Израилем и палестинцами.

В 12 часов дня в Белом доме началась совместная конференция президента Трампа и главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху.

«Сегодня Израиль делает большой шаг на пути к миру», – сказал президент.

Трамп подчеркнул свое восхищение достижениями Государства Израиль и стремление не допустить повторения трагических страниц в истории еврейского народа.

Вместе с тем президент отметил тяжелон положение палестинцев и, вместе с тем, их большой потенциал.

В Израиле все хотят мира, заявил Трамп.

Обращаясь к Нетаньяху, поддержавшему мирный план, президент США выразил ему признательность за мужественный шаг.

Трамп подчеркнул, что, согласно плану, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.

Напомним, что палестинская сторона заранее отвергла инициативу, а положение израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху остается шатким.

Тем временем в израильском парламенте должно пройти заседание, посвященное запросу Нетаньяху о предоставлении иммунитета от судебного преследования по обвинениям в коррупции. Премьер отозвал запрос за несколько часов до начала слушаний, заявив, что «решил не позволять этой грязной игре продолжаться». Однако слушания в Кнессете все же состоятся. Предполагается, что депутаты проголосуют против предоставления иммунитета.

И Нетаньяху, и его политический соперник Бенни Ганц приветствовали инициативу Трампа.

Палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что план Трампа – это не более чем способ «покончить с палестинским вопросом». Палестинская сторона отказывается вести диалог с администрацией Трампа, обвиняя его в предвзятости.

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