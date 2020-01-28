Русская версия Джанлуки Вакки: 68-летний Олег Газманов танцует ламбаду на Мальдивах

Кажется, Олег Газманов решил повторить успех «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки, который взорвал интернет в 2016 году. Артист опубликовал на своей странице в Instagram короткое видео, в котором он танцует под известную всем и каждому мелодию ламбады у бассейна на вилле, расположенной на одном их Мальдивских островов. Там он сейчас отдыхает с супругой.

Сегодня последний день отпуска. Два дня назад уже хотел домой, а в последний день подумал, что еще на 3 дня бы остался… Привык уже к утренним танцам и бассейну на улице! ЗАВТРА В МОСКВУУУУ!!!

— не без грусти написал Газманов под роликом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Газманов Олег (@oleggazmanov)27 Янв 2020 в 11:05 PST

Правда, сетования Газманова остались без внимания: в комментариях все обсуждают его танец (хотя привычных сальто и прыжков в нем нет). Многие сравнили артиста со знаменитым итальянцем и отметили, что Газманов, несмотря на то что он на 16 лет старше Вакки, находится даже в лучшей форме:

— Олег, вы молодец! Этому итальянцу до вас еще расти и расти.

— Молодец Олег! Респект вам! У нас свой «Джанлука» есть.

— Джанлука отдыхает, когда зажигает Газманов!

Жена Марина также нередко публикует танцевальные видео с участием Газманова на своей странице. Например, в одном ролике он в полотенце танцует под свою же песню на балконе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Марина Муравьева-Газманова (@marinagazmanova)29 Авг 2019 в 10:49 PDT

Напомним, 52-летний итальянский миллионер и диджей Джанлука Вакки прославился в 2016 году, когда выложил первый ролик с зажигательными танцами. Характерная манера исполнения и харизма в считанные часы сделали его знаменитым. В октябре 2016-го он даже прилетал в Москву и дал несколько интервью на федеральных каналах, где его прозвали «танцующим миллионером». Однако его слава потухла так же быстро: после того как он несколько раз выступил на частных вечеринках в Москве и за рубежом, интерес к нему начал понемногу остывать. А когда он расстался с молодой супругой Джорджией Габриэле (она была неотъемлемой частью его танцевальных роликов), о Вакки и вовсе забыли. Через несколько месяцев его имя снова всплыло на первых полосах новостей, однако уже в связи с грустным поводом — имущество горе-миллионера приставы арестовали за долги. Дотанцевался, в общем. Одно радует — и после падения Джанлука остался таким же оптимистичным и даже снова влюбился.

15 интересных фактов о Джанлуке Вакки читайте здесь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)31 Дек 2019 в 7:29 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)7 Авг 2019 в 6:27 PDT

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: После выхода Великобритании из состава Европейского союза Украине придется решать визовую проблему в отношениях с Лондоном. Об этом посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко заявила «Громадському» в интервью, опубликованном 28 января. «Среди проблемных вопросов, которые не удается решить уже длительное время, я вижу визовую проблему. Как вы знаете, с 2005 года граждане Великобритании как члена […]