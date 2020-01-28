Появились детали «сделки века»

28.01.2020, 19:44, Новости дня

Опубликованы детали предлагаемой Вашингтоном «сделки века» по урегулированию конфликта Палестины и Израиля.

Согласно «сделке века», Израиль должен согласиться на замораживание строительства поселений на палестинских территориях на четыре года. Кроме того, предполагается создание двух государств: арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник Белый дом обнародует план ближневосточного урегулирования, который назвали «сделкой века». Предполагалось, что срок для подготовки к реализации «сделки века» займет четыре года.



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