Появились детали «сделки века»

Опубликованы детали предлагаемой Вашингтоном «сделки века» по урегулированию конфликта Палестины и Израиля.
Согласно «сделке века», Израиль должен согласиться на замораживание строительства поселений на палестинских территориях на четыре года. Кроме того, предполагается создание двух государств: арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник Белый дом обнародует план ближневосточного урегулирования, который назвали «сделкой века». Предполагалось, что срок для подготовки к реализации «сделки века» займет четыре года.
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