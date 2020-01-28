Кейт Миддлтон представила ювелирное украшение в честь своих детей

Весь вчерашний день Кейт Миддлтон посвятила выполнению королевских обязательств: она анонсировала запуск новой программы #5BigQuestions, своеобразного сервиса по анкетированию, благодаря которому люди по всей Великобритании получат возможность высказаться о проблемах воспитания детей и образования. Поддержать новое дело личным присутствием Кейт решила при помощи небольшого турне, которое продлилось всего сутки. Утром она посетила школу Henley Montessori, детский сад St Paul’s Nursery в рабочем районе Балолл Хит, а также Музей науки в Бирмингеме. А уже после обеда нанесла визит в детский центр Ely and Careau в Кардиффе.
Как раз в Кардиффе герцогиня вновь продемонстрировала искусное умение сочетать базовые вещи с яркими принтами. Она выбрала черную водолазку и бюджетную леопардовую юбку от Zara (всего £9.99!), которую публика смогла рассмотреть, лишь когда Кейт зашла в здание — до этого ее подол лишь слегка выглядывал из-под длинного пальто песочного оттенка от Massimo Dutti. Комплект Кейт дополнила черными сапогами из замши и золотыми ювелирными украшениями — медальоном и серьгами. И, как это часто бывает в случае с представительницами британской монархии, самое интересное скрывалось как раз в деталях.
Внимательные поклонники герцогини рассмотрели на круглом медальоне от бренда Daniella Draper за £1070 трогательную гравировку. На золоте были выбиты три буквы — «G, L, C». Нетрудно догадаться, что это первые буквы имен ее с принцем Уильямом детей — принцев Джорджа и Луи, а также принцессы Шарлотты. Очаровательным дополнением стали три крошечные звездочки, расположившиеся вокруг букв.
Это не первый случай, когда Кейт отдает подобным образом дань своей семье. В феврале 2014 года она появилась на публике с кулоном, на котором красовалась гравировка в виде сердца, буквы W (в честь мужа Уильяма) и полного имени старшего сына (Джорджа Александра Луи).
Подобный прием недавно переняла и Меган Маркл: летом 2019 года она дважды представила украшения в честь мужа Гарри и сына Арчи. В июле на Уимблдоне на шее герцогини висела цепочка с буквой «А», а в сентябре на US Open Меган сменила ее на два медальона с буквами «A» и «H» на каждом из них.Кейт Миддлтон (февраль 2014 года)
Кейт Миддлтон (январь 2019 года)Кликните на фото для просмотра галереи
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