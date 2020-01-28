Мужчина закурил после нападения кота в Москве и чуть не сгорел

28.01.2020, 19:42, Разное

Молодой россиянин едва не остался без руки после того, как решил покурить из-за нападения нервного кота. Инцидент произошел в одной из столичных ветеринарных клиник, передает «Подмосковье сегодня».

В медучреждение доставили бездомное животное, которое нуждалось в помощи. 23-летний мужчина вызвался добровольцем и попытался помочь врачам усмирить зверя. Однако тот активно сопротивлялся и смог серьезно повредить правую кисть человека. Медики обработали его раны и обмотали руку повязкой, пропитанной медицинским спиртом. Из-за стресса молодой человек вышел покурить, но повязка тут же вспыхнула, а мужчина получил сильные ожоги. Врачи опасались, что конечность придется ампутировать, но, к счастью, до этого не дошло. 



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