Американцы забрали останки погибших во время крушения самолета в Афганистане – СМИ

Представители Соединенных Штатов забрали тела двух военнослужащих США с места аварии самолета Bombardier E-11A, разбившегося в Афганистане. Об этом 28 января сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя министерства обороны США, говорившего на условиях анонимности.

Источник утверждает, что больше никого на борту самолета, который потерпел крушение, не было.

Также собеседник сообщил агентству, что представители движения «Талибан» не возражали, чтобы американские военные обследовали место аварии.

Спикер «Талибана» Забиулла Муджахид заявил агентству Reuters, что на месте авиакатастрофы бойцы движения обнаружили шесть тел погибших и что жертв может быть больше, поскольку самолет после падения горел.

Агентство отмечает, что талибы вечером 27 января вступили в бой с отрядом сил безопасности Афганистана, который до прибытия американцев пытался взять место крушения в оцепление.

Утром 27 января СМИ сообщили, что на востоке Афганистана разбился пассажирский самолет. В авиакомпании Ariana Afghan Airlines опровергли информацию о потере своего самолета.

Вскоре в соцсетях появилось видео с места падения воздушного судна, утверждалось, что разбился борт ВВС США. Движение «Талибан», которое контролирует район падения воздушного судна, взяло на себя ответственность за крушение.

Источник телеканала Fox News сообщил, что на борту упавшего Bombardier E-11A находилось «до пяти человек».

Вечером 27 января командование американского контингента в Афганистане подтвердило крушение военного борта, количество погибших не называлось.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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