Названа дата создания вакцины против коронавируса в России

Представители ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова сообщили, что вакцина против смертоносного коронавируса из Китая может появиться в России уже через три месяца. Однако случаев заражения на территории страны пока зафиксировано не было, сообщает телеканал «Царьград».
Соответствующую информацию передал Nation News источник в исследовательском институте. Ранее бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в России есть порядка 30 препаратов, способных противостоять заболеванию. В частности, против него эффективны лекарства, применяющиеся в борьбе с ВИЧ-инфекцией.
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