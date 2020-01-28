Мнение: О безальтернативности доллара для россиян

Вот что происходит, когда во главе правительства встаёт даже не бухгалтер, а мытарь!

И это ведь только начало, по всей видимости…

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект об освобождении от налога на добавленную стоимость (НДС) операций по реализации драгоценных металлов в слитках с целью «создания альтернативного доллару #США средства накопления населения». Об этом говорится в официальном отзыве правительства, одобренном на заседании комиссии, сообщает ТАСС.

«В отношении установления освобождения от НДС операций по реализации аффинированных (очищенных от примесей – прим. ТАСС) драгоценных металлов без условия помещения таких металлов в хранилища следует отметить, что, согласно основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, освобождение от налогообложения НДС таких операций может быть реализовано при условии создания и обеспечения функционирования автоматизированной системы прослеживаемости оборота драгоценных металлов, предотвращающей реализацию металлов в слитках на производственные цены», — говорится в документе.

«В связи с этим предложение о внесении в Налоговый кодекс изменения, предусматривающего освобождение от НДС операций по реализации драгоценных металлов в слитках вне зависимости от помещения этих слитков в хранилище Центрального банка РФ или хранилища банков, является преждевременным. Правительством РФ законопроект в представленной редакции не поддерживается», – уточняется в отзыве. В общем, альтернативы доллару не будет…

В принципе, золотые слитки – не самый хороший инструмент сбережения для физических лиц. Ликвидность низкая, хранение затратное, перспективы не ясные. Если уж так хочется поиграть в золотого инвестора, лучше взять в портфель акции золотодобывающих компаний. Но сама мотивировка отказа – интересы бюджета требуют – крайне показательна. Так что прижимистость бывшего вице-премьера Антона Силуанова может вскоре показаться чистой щедростью на фоне решений Михаила Мишустина.

А вы хотели бы хранить сбережения в золотых слитках? А в чём ещё?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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