«Без сочувствия». Китай потребовал извинений за карикатуру о коронавирусе в датском издании

Посольство Китая в Дании потребовало извинений за опубликованную в Дании карикатуру на вспышку коронавируса 2019-NCOV. Об этом 28 января сообщает датское издание Politiken.

В заявлении китайских дипломатов говорится, что издание Jyllands Posten опубликовало карикатуру «без сочувствия» к происходящему, оскорбив Китай и «задев чувства китайского народа». Посольство потребовало от Jyllands Posten и автора карикатуры Нильса Бо Бойсена «пожалеть о своей ошибке» и публично извиниться перед народом Китая.

Главный редактор Jyllands Posten Джейкоб Нибро отказался извиняться за карикатуру, информирует TV2. По его словам, карикатура не призвана издеваться над Китаем. Бойсен от комментариев отказался.

Карикатура появилась 27 января в печатной версии газеты и на ее интернет-ресурсах. На ней изображен флаг Китая, где пять оригинальных звездочек заменили на рисунки вирусных частиц.

Bladtegnere om Kina-tegning: Den er »fantastisk« og »elegant« https://t.co/2kMfO8OhYy pic.twitter.com/SDGgZyZPvx

— Jyllands-Posten (@jyllandsposten) January 28, 2020

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане в китайской провинции Хубэй. Население города составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 28 января известно, что 107 человек умерли, количество заболевших во всем мире превысило 4,4 тыс.

63 человека медикам удалось вылечить.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с «умеренного» на «высокий».

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

28 января в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что случаи коронавируса, кроме Китая, были зарегистрированы в 12 странах.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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