Видео: РФ выиграла битву за русскую водку

Суд в Нидерландах вынес решение, согласно которому водочные бренды «Столичная» и «Московская» принадлежит России. Это значит, что нашей стране вернут деньги с продажи этих водок в Европе за 20 лет.

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Дмитрий Бавырин

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