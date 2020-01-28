Видео: РФ выиграла битву за русскую водку

28.01.2020, 19:31, Новости дня

Суд в Нидерландах вынес решение, согласно которому водочные бренды «Столичная» и «Московская» принадлежит России. Это значит, что нашей стране вернут деньги с продажи этих водок в Европе за 20 лет.

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Дмитрий Бавырин



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