Екатерина Андреева в Африке сфотографировалась с представителем племени масаи

Екатерина Андреева поделилась с поклонниками впечатлениями от знакомства с племенем масаи, проживающим на территории Африки. Представители этой группы, названные телеведущей «детьми Земли», впечатлили ее своими необычными способностями.

Андреева слышала, будто, масай может взглядом остановить льва, видеть на десяток километров, умеет согреваться в тонком пледе холодной ночью, добывать огонь из всего, включая помет зебры, за 10 с. В эти мифы о представителях племени знаменитость верит. «Они — дети Земли, и она отвечает им полной взаимностью», — написала телеведущая, добавив, что при смешивании энергии двух континентов, получается «великолепный коктейль». «Хорошо, что они есть», — резюмировала Андреева.

Свой пост об этих необычных людях знаменитость сопроводила фото, где позирует с одним из них. Телезвезда и масай в клетчатых накидках, держат в руке традиционное оружие племени — большой нож. При этом Андреева приобнимает за плечи нового друга, который искренне улыбается.



Поклонников впечатлил пост знаменитой путешественницы. Многие признались, что любят смотреть телепроекты о племенах, поскольку этот народ искренен, так как «не испорчен цивилизацией».

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