Водителя автобуса на Украине уволили после скандала из-за российского сериала

Водителя автобуса Луцк – Киев, который отказался выключить российский сериал и высадил двух девушек-волонтерок, решено уволить, сообщил представитель компании-перевозчика.

«Это первый подобный случай с нашим водителем. Нам очень жаль и, конечно, мы извиняемся за такое его поведение. Этот водитель закончит свою карьеру в нашей компании, как только вернется из рейса», – передает «Страна» слова представителя перевозчика.

Пассажиркам, которых водитель высадил, компенсируют стоимость билетов.

Ранее украинская волонтерка Ярина Черногуз пожаловалась на водителя автобуса, который отказался выключить сериал на русском языке во время рейса из Луцка в Киев.

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