Объявлено о создании вакцины против нового коронавируса

Гонконгские ученые создали вакцину против нового коронавируса, распространяющегося из Китая по всему миру, сообщают СМИ.

На данный момент вакцина должна пройти клинические испытания, передает «Интерфакс» со ссылкой на азиатскую прессу. Тестирования займут месяца, а тесты на людях в лучшем случае пройдут только 2021 году.

Новым коронавирусом заражены уже 4,5 тысячи человек, умерли 107. Пик вспышки заболеваемости ожидается через 7-10 дней. На территории Китая остаются 5,6 тыс. организованных туристов из России.

Газета ВЗГЛЯД писала, откуда берутся смертельные вирусы.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 1. Сайт «Большой российской энциклопедии», на основе которой у нас уже 10 лет хотят сделать замену «Википедии». На главной странице – ссылка на статью «Россия». Версия от 2004 года – именно до этого момента доведена история страны. Однако данные по размеру населения – за 2019 год. Но самое интересное – это карта, на которой граница […]