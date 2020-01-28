Объявлено о создании вакцины против нового коронавируса

28.01.2020, 19:26, Новости дня

Гонконгские ученые создали вакцину против нового коронавируса, распространяющегося из Китая по всему миру, сообщают СМИ.

На данный момент вакцина должна пройти клинические испытания, передает «Интерфакс» со ссылкой на азиатскую прессу. Тестирования займут месяца, а тесты на людях в лучшем случае пройдут только 2021 году.

Новым коронавирусом заражены уже 4,5 тысячи человек, умерли 107. Пик вспышки заболеваемости ожидается через 7-10 дней. На территории Китая остаются 5,6 тыс. организованных туристов из России.

Газета ВЗГЛЯД писала, откуда берутся смертельные вирусы.



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