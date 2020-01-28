Волочкова не снимает золотые пуанты при выполнении упражнений для ягодиц

Анастасия Волочкова пояснила в Instagram о своих тренировках. По словам балерины, она не снимает золотые пуанты даже во время выполнения упражнений для укрепления ягодиц.
Как сказала знаменитость, Новый год у нее начался с занятий спортом с персональным тренером. «Разрабатываем методику специально для меня и балерин. Ведь у нас особенная специфика строения мышц и нагрузки», — поделилась Волочкова. Также танцовщица пообещала публиковать на странице полезные упражнения, которые сможет выполнить любой желающий в домашних условиях. На запечатленных кадрах видно, что специалист действительно контролирует весь процесс тренировки и поправляет технику знаменитости.
Упражнение, которое продемонстрировала светская львица, нельзя назвать новым, а из необычных элементов присутствуют лишь пуанты. Нетрадиционный выбор обуви Волочкова объяснила тем, что в кроссовках задействуется другая группы мышц. Как видно в ролике, артистка выполняет упражнения на ягодицы.
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