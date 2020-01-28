В Сети появились изображения защитных чехлов для смартфонов Samsung Galaxy S20

28.01.2020, 19:21, Разное

14 февраля компания Samsung представит новую модель смартфонов Galaxy S20. В Сети появились изображения защитных чехлов для новых телефонов.
На фотографиях изображены защитные аксессуары LED View Cover, Clear View Cover и Protective Standing Cover. Эти футляры появятся вместе с смартфонами серии Galaxy S20. С помощью откидного механизма у Protective Standing Cover гаджет можно ставить под удобным углом. Чехлы этой модели представят в двух цветовых вариантах – черном и серебристом.

На футляре LED View Cover можно будет наблюдать время. Чехол Clear View Cover оснастят собственным дисплеем, на котором станет отображаться заряд батареи, время, дата и другая полезная информация. Новинки будут подходить различным модификациям смартфонов Galaxy S20.

Официальная демонстрация новой серии телефонов состоится на мероприятии Unpacked, которое пройдет через две недели в Сан-Франциско.



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