«Полное отсутствие творческой мысли»: стареющую Аллу Пугачеву гонят с телевидения

Собеседник «Дни.ру» ответил

на высказывания детского продюсера Екатерины Волковой. «Основная цель ее

деятельности – помочь талантливым деткам найти себя в шоу-бизнесе. А как это

сделать, если на экране в ежегодных новогодних программах будут одни и те же

лица, да еще выступающие в формате, который уже давно устарел?», – задается

вопросом Манукян.

Он объяснил, что именно

поэтому Первый канал взял курс на новый формат, выиграв схватку за зрителя в

новогоднюю ночь. «Выигрывает всегда тот, кто рискует, движется и не боится

привлекать новые лица. Никто не говорит о том, что «старичков» нужно выгнать и

сделать чисто молодежное шоу. Легенды эстрады могут делать дуэты с талантливой

молодежью, что в эфире Первого канала и произошло», – заявил эксперт.

Что касается «России-1», то

Манукян считает, что в отсутствие «комедии» в «Голубом огоньке» в новогоднюю

ночь его оживило. «А дорогой сердцу Екатерины юмор был у них же в «Новогоднем

параде звезд» перед самыми курантами. Произошло своеобразное зонирование

жанров. Да, есть Ютуб, и молодежь может попытаться пробиться там, но это

рулетка, и везет в нее далеко не всем, даже очень талантливым порой очень

трудно пробиться к своему зрителю», – констатировал эксперт.

Высказался он и об Алле Пугачевой. «Я бы не сказал, что она не подходит по формату новогоднему шоу на Первом

канале. В 2018 году у нее там был отличный клип. Другое дело, что в этот раз в

шоу вклеили кусок юбилейного концерта Пугачевой, сделав ему своеобразную

рекламу», – отметил Манукян.

Эксперт добавил, что 1 января

у него была возможность полностью посмотреть этот концерт Аллы Пугачевой,

который на его взгляд, не тянул на статус юбилейного концерта-возвращения. «Увидев

полное отсутствие творческой мысли в этом шоу и усталость Аллы Борисовны, я

посчитал, что время Пугачевой, как артистки, прошло», – вынес вердикт певице

Вадим Манукян. При этом он для сравнения привел в пример шоу-возвращение

французской исполнительницы Милен Фармер.

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