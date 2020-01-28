«Полное отсутствие творческой мысли»: стареющую Аллу Пугачеву гонят с телевидения

Собеседник «Дни.ру» ответил
на высказывания детского продюсера Екатерины Волковой. «Основная цель ее
деятельности – помочь талантливым деткам найти себя в шоу-бизнесе. А как это
сделать, если на экране в ежегодных новогодних программах будут одни и те же
лица, да еще выступающие в формате, который уже давно устарел?», – задается
вопросом Манукян.
Он объяснил, что именно
поэтому Первый канал взял курс на новый формат, выиграв схватку за зрителя в
новогоднюю ночь. «Выигрывает всегда тот, кто рискует, движется и не боится
привлекать новые лица. Никто не говорит о том, что «старичков» нужно выгнать и
сделать чисто молодежное шоу. Легенды эстрады могут делать дуэты с талантливой
молодежью, что в эфире Первого канала и произошло», – заявил эксперт.
Что касается «России-1», то
Манукян считает, что в отсутствие «комедии» в «Голубом огоньке» в новогоднюю
ночь его оживило. «А дорогой сердцу Екатерины юмор был у них же в «Новогоднем
параде звезд» перед самыми курантами. Произошло своеобразное зонирование
жанров. Да, есть Ютуб, и молодежь может попытаться пробиться там, но это
рулетка, и везет в нее далеко не всем, даже очень талантливым порой очень
трудно пробиться к своему зрителю», – констатировал эксперт.
Высказался он и об Алле Пугачевой. «Я бы не сказал, что она не подходит по формату новогоднему шоу на Первом
канале. В 2018 году у нее там был отличный клип. Другое дело, что в этот раз в
шоу вклеили кусок юбилейного концерта Пугачевой, сделав ему своеобразную
рекламу», – отметил Манукян.
Эксперт добавил, что 1 января
у него была возможность полностью посмотреть этот концерт Аллы Пугачевой,
который на его взгляд, не тянул на статус юбилейного концерта-возвращения. «Увидев
полное отсутствие творческой мысли в этом шоу и усталость Аллы Борисовны, я
посчитал, что время Пугачевой, как артистки, прошло», – вынес вердикт певице
Вадим Манукян. При этом он для сравнения привел в пример шоу-возвращение
французской исполнительницы Милен Фармер.
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