Украинское судно заблокировало судоходство на Дунае

В Болгарии украинское судно село на мель в районе города Белене, в результате чего судоходство по реке Дунай оказалось заблокировано, информирует Reuters со ссылкой на морское агентство Болгарии.
Отмечается, что река обмелела, из-за чего судно не смогло пройти и село на мель. В результате 15 других судов не смогли продолжить свой путь. Не сообщается, какие именно грузы они доставляли. Также нет информации о том, когда движение судов будет восстановлено, передает «Рен ТВ». Капитана украинского судна намерены оштрафовать за несоблюдение ограничения глубины.
Ранее два сухогруза сели на мель из-за снижения уровня воды в реке Дон.
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