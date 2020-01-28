Пентагон не нашел объяснений отсутствию обещанных «сюрпризов» от КНДР

Замглавы Пентагона Джон Руд заявил, что ведомство не знает, почему КНДР не совершила ничего провокационного после того, как пообещала «сюрприз» к Рождеству.

«Мы очень внимательно следим за тем, что они делают. Мы не знаем точно, почему северокорейцы не совершили более провокационных действий, на что они намекали в декабре… Очень может быть, что мы увидим какие-нибудь новые ракетные испытания или другие действия северокорейцев, но на данном этапе это очень спекулятивно», – сказал Руд, передает РИА «Новости».

Он добавил, предсказание шагов Пхеньяна «опасно». В прошлом году КНДР провела несколько пусков ракет малой дальности, что нарушает резолюции СБ ООН, отметил Руд.

«Однозначно есть некий посыл… в этих действиях… Наше послание для них заключается в том, что мы однозначно оцениваем это как провокационные действия, и госдепартамент пытается вернуть их за стол переговоров, что, мы считаем, было бы более конструктивно и продуктивно», – отметил представитель ведомства.

Напомним, 1 января северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил об отказе КНДР соблюдать запрет на ядерные испытания, пока США не предпримут ответных мер. Кроме того, в ходе пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) он заявил, что КНДР в скором времени представит новое стратегическое вооружение.

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