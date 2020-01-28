«Призвал господь раба»: Шнурова разнесли за издевку над смертью протоиерея Чаплина

На днях Россию потрясла новость о внезапной смерти протоиерея Всеволода Чаплина – священника Русской православной церкви (РПЦ), который возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию Церкви и общества. Чаплину стало плохо, когда он сидел на скамейке у Храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого являлся с 2016 года. После этого он скоропостижно скончался.
Сергей Шнуров не обделил это событие вниманием по личным мотивам, которые пояснил в новом стихе. Он появился в его микроблоге на следующий день после смерти священнослужителя. На снимке Чаплина, который был прикреплен к публикации, было отмечено, что протоиерей «обещал ад Шнурову».
«Призвал господь к себе раба,
С фамилией комичной Чаплин.
Закончилась его судьба,
И время вытекло до капли.
Желал расправ, где видел грех,
И угрожал он божьей карой.
Был он не то, чтоб очень старый,
Но умер всё же раньше тех,
Кому грозил он смертью лютой.
Что прошлое уж ворошить,
Почтят его в тиши минутой,
И дальше побегут грешить», – написал музыкант.
Однако певца поддержали далеко не все поклонники его творчества. Многие упрекнули исполнителя в бесчестии сквернословии об умерших. С этим согласился и эксперт комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян. В интервью «Дни.ру» он отметил, что великие люди всегда относятся к своим врагам с уважением, проявляя великодушие и доброту. А Сергей Шнуров этим не отличился.
«Публичное вымещение злости по отношению к умершим врагам это всегда признак слабости. Публично оттаптаться на смерти врага это всегда подло. И очень любопытно наблюдать порой как именно на таких историях некоторые персоналии раскрывают себя перед большой аудиторией. Прежде всего, это должно быть интересно тем, кто за ними идут и слепо им поклоняются», – сказал Манукян.
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