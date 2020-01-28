«Чушь несет»: посланного на три буквы Михаила Боярского окунули лицом в грязь

«Что-то Дартаньян какую-то чушь несет. То ему «Слава Украине»
нормальное приветствие, то рождение детей в зрелом возрасте придурь», – заявил
собеседник «Дни.ру». Он отметил, что только что отгремел скандал с Аленой Водонаевой,
а теперь и знаменитый актер вляпался в грязную историю.
Эксперт напомнил, что экс-участница
шоу «Дом-2» недавно рассказывала, «кому лучше не рожать», имея в виду бедные
семьи. «Теперь эта история с Михаилом Боярским, который людей, рожающих в
зрелом возрасте, по сути, оскорбил. Ну, Водонаева ладно, обсудили и забыли, она
уж точно не авторитет, но Боярский то куда?», – недоумевает Манукян.
По словам эксперта, вроде со
старостью к Михаилу Боярскому должна была придти мудрость, «но видимо его она
обошла стороной». При этом он вступился за телеведущую Леру Кудрявцеву, которая
послала актера на три буквы.
«Я ее уважаю и люблю и знаю,
что это взаимно. Если она сказала эти резкие слова в адрес Дартаньяна, значит,
была на то веская причина. Она свое счастье заслужила и радость материнства в
этом возрасте тоже», – заключил Манукян.
Напомним,
ранее Михаил Боярский ответил на вопрос журналистов о
возможной беременности его супруги. Артист выступил резко против
рождения детей в пенсионном возрасте. По его словам, если его супруга снова захочет родить, это будет значить, у нее
не все в порядке с мозгами.
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