«Чушь несет»: посланного на три буквы Михаила Боярского окунули лицом в грязь

«Что-то Дартаньян какую-то чушь несет. То ему «Слава Украине»

нормальное приветствие, то рождение детей в зрелом возрасте придурь», – заявил

собеседник «Дни.ру». Он отметил, что только что отгремел скандал с Аленой Водонаевой,

а теперь и знаменитый актер вляпался в грязную историю.

Эксперт напомнил, что экс-участница

шоу «Дом-2» недавно рассказывала, «кому лучше не рожать», имея в виду бедные

семьи. «Теперь эта история с Михаилом Боярским, который людей, рожающих в

зрелом возрасте, по сути, оскорбил. Ну, Водонаева ладно, обсудили и забыли, она

уж точно не авторитет, но Боярский то куда?», – недоумевает Манукян.

По словам эксперта, вроде со

старостью к Михаилу Боярскому должна была придти мудрость, «но видимо его она

обошла стороной». При этом он вступился за телеведущую Леру Кудрявцеву, которая

послала актера на три буквы.

«Я ее уважаю и люблю и знаю,

что это взаимно. Если она сказала эти резкие слова в адрес Дартаньяна, значит,

была на то веская причина. Она свое счастье заслужила и радость материнства в

этом возрасте тоже», – заключил Манукян.

Напомним,

ранее Михаил Боярский ответил на вопрос журналистов о

возможной беременности его супруги. Артист выступил резко против

рождения детей в пенсионном возрасте. По его словам, если его супруга снова захочет родить, это будет значить, у нее

не все в порядке с мозгами.

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