Сенатор Грэм поддержал идею предоставить сенаторам доступ к рукописи Болтона

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил во вторник заявил, что готов поддержать план по предоставлению рукописи бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона на рассмотрение сенаторов в рамках разбирательства по импичменту в отношении президента Дональда Трампа.
Сенатор Джеймс Лэнкфорд в понедельник выдвинул идею предоставить сенаторам доступ к рукописи Болтона после того, как газета New York Times сообщила, что в ней говорится, что Трамп увязывал вопрос о военной помощи Украине с проведением расследований в отношении его соперников-демократов.
Грэм ранее сказал, что готов поддержать повестку с требованием предоставить рукопись.
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