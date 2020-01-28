Парламент Нидерландов отменил визит делегации в Россию

Посольство Нидерландов сообщило, что визит делегации парламента страны в Россию отменен.
Такое решение было принято постоянным подкомитетом по международным делам, его приняли из-за того, что депутат Шурдсме не получил визу, передает РИА «Новости».
В димписсии отметили, что такое решение принял постоянный подкомитет по международным делам из-за того, что депутату Шурду Шурдсме не выдали визу.
Ранее СМИ сообщали, что Нидерланды отменили визит после того, как Шурдсма попал в список лиц, которым запрещен въезд на территорию России.
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