Парламент Нидерландов отменил визит делегации в Россию

28.01.2020, 19:12, Новости дня

Посольство Нидерландов сообщило, что визит делегации парламента страны в Россию отменен.

Такое решение было принято постоянным подкомитетом по международным делам, его приняли из-за того, что депутат Шурдсме не получил визу, передает РИА «Новости».

В димписсии отметили, что такое решение принял постоянный подкомитет по международным делам из-за того, что депутату Шурду Шурдсме не выдали визу.

Ранее СМИ сообщали, что Нидерланды отменили визит после того, как Шурдсма попал в список лиц, которым запрещен въезд на территорию России.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Разработчики активно ведут исследования по созданию новых аккумуляторов, отвечающих требованиям современных носимых гаджетов. Элементы питания должны быть долговечными, легкими, компактными и устойчивыми к возгоранию. Существующие литий-ионные аккумуляторы не всегда отвечают техническим параметрам необходимым для миниатюрных носимых гаджетов. Ученые из США создали эластичную полимерную аккумуляторную батарею, выдерживающую многочисленные циклические нагрузки на сжатие, растяжение или изгиб. Ранние […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика