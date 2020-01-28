Мнение: Маарат-ан-Нуман взят

Маарат-ан-Нуман взят. Боевики оказавшись под угрозой окружения бежали, что позволило освободить стратегически важный город практически без уличных боев.

Первая крупная победа САА в 2020-м году, где значителен и вклад наших военных.

Подробнее вечером.

Источник: Colonel Cassad

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